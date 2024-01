Da lama às esculturas, praças do Meio do Mundo entram em conclusão

Complexo turístico está localizado entre o Monumento Marco Zero do Equador, na zona sul de Macapá

Por IAGO FONSECA

Após quase seis meses de obras, a Praça dos Povos e o Parque Meio do Mundo passam por finalização para entrega à população. O complexo turístico fica na Rodovia Josmar Pinto, zona sul de Macapá, entre o Monumento Marco Zero do Equador e o Estádio Zerão. As obras devem ser finalizadas ainda em janeiro.

A Praça dos Povos do Meio do Mundo, como o nome diz, homenageia a população amapaense, em especial os povos originários. Já o Parque Meio do Mundo tem a proposta de reunir representações da fauna e flora do Amapá, com esculturas de animais e um bosque.

Como uma via de grande fluxo de veículos, é inevitável aos condutores e pedestres que transitam na rodovia não repararem nas construções onde antes haviam somente lotes de terra, que no período chuvoso acumulavam poças com lama. O destaque também ganhou a Internet, onde influenciadores já apelidaram o local como ‘Praça do Croco’, pelas esculturas de animais, entre elas um crocodilo.

É o caso da empresária Adália Sá, que ficou curiosa com as construções ver uma foto do Parque Meio do Mundo em uma rede social. Moradora da zona norte, ela contou que pela distância não deve visitar com frequência, mas espera que o espaço possibilite a contemplação e encontro com amigos.

“Acho que as esculturas têm potencial de se tornarem pontos turísticos da cidade. O Monumento do Marco Zero não é muito frequentado pela população local, então acho que ter um parque próximo com atrações para todas as idades possa ajudar no movimento”, comentou Adália.

Os povos ribeirinhos, caboclos, negros e indígenas são representados por um monumento de 17 metros de altura, desenvolvido por uma equipe de 15 artistas e coordenados pelo artista plástico amapaense J. Márcio.

Os quatro povos representados estarão unidos e agregados ao obelisco das memórias, onde cada parede estará disposta como um grande mosaico de histórias, tradições, costumes e crenças em alto relevo.

“Se você olhar de cima verá como se toda a obra culminasse para dentro do monumento, da representação dele. Essa praça vai somar com o parque, que tem mais de 58 mil metros quadrados de área construída, tudo pensado para não prejudicar a questão do sambódromo, com recuo para os carros alegóricos e estacionamento”, explicou Cassio Cruz, secretário municipal de obras.

O Parque Meio do Mundo é vizinho ao Monumento Marco Zero, Estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão, e Sambódromo. Com um bosque e uma ‘selvinha’, o espaço possui 20 mil metros de área verde com árvores frutíferas e outras nativas da região amazônica.

No ponto turístico também há uma área de convivência, parque infantil, anfiteatro, quiosques, estacionamento e estações de academia e saúde.

As obras do parque totalizam mais de R$ 22,6 milhões do Tesouro Municipal. Já a Praça dos Povos custou pouco mais de R$ 2 milhões.