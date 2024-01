Dawson é condenado a indenizar e pagar pensão a filhos de chef de cozinha

Decisão de 1ª instância determinou que o valor seja dividido entre dois filhos de Mickel Pinheiro, morto em 2021

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A família do chef de cozinha Mickel da Silva Pinheiro, que tinha 40 anos, venceu mais uma batalha na justiça. Desta vez, a juíza Líege Gomes, da 1ª Vara Cível de Macapá, determinou que os dois filhos dele (de relacionamentos diferentes), sejam indenizados e recebam pensão até completarem 18 anos.

Uma liminar de 2021, no mesmo processo, já garantia o pagamento de um salário mínimo para cada um dos filhos. Desta vez, o processo foi concluído na primeira instância.

Em 2022, a 6ª Vara Cível também mandou indenizar a filha da cozinheira Rosineide Aragão, de 49 anos, que estava no Celta e também morreu no acidente. Os dois trabalhadores haviam largado o plantão no restaurante onde cozinhavam.

O choque entre a BMW do comerciante Dawson Rocha e o Celta de Mickel Pinheiro ocorreu no fim da noite de 15 de janeiro de 2021, na Avenida Padre Júlio Maria Lombard, no Bairro Santa Rita.

A perícia apontou que Dawson estava alcoolizado e havia porções de cocaína no interior do veículo. O sedan de luxo colidiu a 184 km/h, quando o Celta fazia um retorno.

A juíza determinou que os dois filhos de Mickel recebam R$ 100 mil de indenização por danos morais (divididos em partes iguais), além de uma pensão de dois salários mínimos divididos entre os dois, até que completem 18 anos. Os advogados pediam que a pensão fosse concedida até que eles chegassem aos 25 anos.

Dawson ainda será julgado criminalmente pelas mortes. O júri ainda não tem data marcada.