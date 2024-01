Deputado destina R$ 300 mil para projeto social da Império do Povo

Iniciativa Fabricando Carnaval beneficia anualmente mais de 300 pessoas, incluindo crianças, jovens e adultos em Santana

O deputado Federal Josenildo Abrantes (PDT-AP) destinou uma emenda parlamentar de R$250 mil para apoiar o Projeto Fabricando Carnaval, iniciativa social da Escola de Samba Império do Povo, em Santana. O parlamentar também confirmou mais R$ 50 mil para a produção do desfile da agremiação no Carnaval 2024.

O Fabricando Carnaval oferece cursos de percussão, corte e costura, solda artística, decoração, e confecção de fantasias para a comunidade. Os anúncios foram feitos durante uma visita ao barracão dos carros alegóricos e ao ateliê de confecção das fantasias da Império do Povo no último sábado (13).

Dos R$300 mil anunciados, R$50 mil são imediatos, provenientes de doações de apoiadores do mandato do deputado. Os fundos podem ser utilizados para atender às necessidades definidas pela diretoria da escola na preparação para o desfile de 2024. Os outros R$250 mil são provenientes da emenda parlamentar.

O Projeto Fabricando Carnaval beneficia anualmente mais de 300 pessoas, incluindo crianças, jovens e adultos. As crianças recebem aulas de percussão e fazem parte da bateria da escola, enquanto jovens e adultos aprendem desde a construção de carros alegóricos até a confecção de fantasias, que são doadas para a comunidade.

Josenildo destaca a importância do projeto, afirmando que fortalecer iniciativas como o Fabricando Carnaval é reconhecer o trabalho social da agremiação e sua relevância para centenas de famílias, proporcionando oportunidades de ocupação, aprendizado, renda e até mesmo terapia.