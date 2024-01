Deputado do Amapá está entre os 30 federais mais assíduos do Congresso

Dado é do portal Congresso em Foco que listou entre os 513 parlamentares, 30 com 100% de presença nas sessões plenárias.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O deputado Josenildo, do PDT, destacou-se como um dos 30 parlamentares mais assíduos durante as 115 sessões plenárias na Câmara Federal em 2023, alcançando 100% de presença.

Ele foi reconhecido como o melhor parlamentar do Amapá e o sétimo na Região Norte pelo Prêmio Congresso em Foco. Josenildo, vice-líder do governo, concentra-se em apresentar propostas para reconstruir o Brasil e desenvolver o Amapá, encerrando seu primeiro ano de mandato com dez Projetos de Leis.

As propostas abrangeram questões como direitos para pessoas autistas, apoio a mulheres vítimas de violência, redução do preço das passagens aéreas e promoção do desenvolvimento econômico.

O levantamento do Congresso em Foco destaca o aumento nas presenças absolutas, mas observa uma queda na média de presença em comparação ao ano anterior, caindo de 92,16% para 90,83%. O líder do PDT na Câmara, André Figueiredo, também está entre os parlamentares mais assíduos.