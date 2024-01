Destruído, carro que caiu de ponte é retirado de rio

Sinistro ocorreu no final da madrugada desta sexta-feira (12), a 138 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Ficou completamente destroçada a picape Hilux que caiu dentro de um pequeno riacho ao lado da ponte de madeira no KM-138 da Rodovia Perimetral Norte (BR-210), nas primeiras horas desta sexta-feira (12). O veículo foi retirado com ajuda de um caminhão e cabos de aço já na tarde.

O motorista, identificado como Edvaldo Silva Franco, de 49 anos, foi socorrido ao Hospital de Emergência da capital pelo Corpo de Bombeiros Militar, que o retirou das ferragens no começo da manhã. Consciente, com a perna esquerda fraturada e hematomas no rosto, ele foi trazido para a capital amapaense, onde permanece internado no Hospital de Emergência do Centro.

A localização do acidente fica entre a sede urbana do município de Porto Grande e o distrito do Cupixi. Ainda não se sabe as circunstâncias, mas a suspeita é que, por falta de iluminação, o motorista tenha percebido o rio quando estava muito próximo e não houve tempo de frear. O veículo caiu “em pé” e ficou escorado no barranco, com parte da cabine dupla amassada e inundada.