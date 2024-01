Detento joga droga em privada, mas PM impede que ele acione a descarga

Caso ocorreu no município de Calçoene, a 360 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens, entre eles um detento monitorado por tornozeleira eletrônica, foram presos pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (13), em Calçoene, a 360 km de Macapá, acusados de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A ação policial teve início após uma denúncia anônima indicar que Alex de Medeiros Rodrigues, 28 anos, estaria comercializando entorpecentes nas proximidades de uma pousada no Bairro Beira-Rio. O denunciante também informou que ele estaria armado e envolvido em confrontos armados na região.

Uma equipe policial se dirigiu ao estabelecimento de hospedagem. Lá, ao se aproximarem do local, Alex percebeu a presença da equipe e correu para o interior da pousada, sendo seguido pela polícia.

Durante a abordagem, Alex tentou se desfazer da droga e chegou a descartar as porções no vaso sanitário, mas foi imobilizado antes que acionasse a descarga e colocasse fim às provas.

Após a detenção, ele informou à polícia que a arma de fogo informada na denúncia estaria guardada na residência de um comparsa, no Bairro Buritis. Ele levou os policiais até o local indicado, onde Anderson Luiz da Silva Negrão, 33 anos, admitiu ter guardado a arma, sem entrar em mais detalhes. A PM suspeita que Anderson possa ter ligação com facções criminosas, por guardar ao armamento voluntariamente.

O capitão George Cecílio, da 3ª Companhia do 12º Batalhão da PM do Amapá, que cobre a região norte do estado, destacou a intensificação das atividades de facções criminosas na disputa por pontos de venda de drogas na região, especialmente ao longo da área da beira rio.

“Há alguns meses em Calçoene verificamos que facções criminosas estão em disputa por pontos de venda de drogas, principalmente pela área da beira rio, onde barcos atracam e o comércio ilegal de drogas é intenso”, explicou o capitão.

Alex e Anderson foram apresentados na Delegacia de Calçoene.