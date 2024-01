Dupla em motocicleta atira em dois e deixa um morto

Homicídio ocorreu no Distrito do Coração, na zona oeste de Macapá

Um jovem de 20 anos foi morto com um tiro, na noite deste sábado (6), no Bairro do Coração, na zona oeste de Macapá. Um menor foi ferido e socorrido no Hospital Estadual de Santana, onde continua internado.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar ao Ciodes, o crime ocorreu por volta das 21h, na entrada do Bairro do Coração.

Dois homens em uma motocicleta abordaram Diego Soares, de 20 anos, e um menor que estava com ele. O homem que estava na garupa e o condutor da moto dispararam várias vezes em direção às vítimas. O menor foi atingido nas pernas, glúteos, abdômen e pé, mas sobreviveu.

Diego foi atingido com tiro abaixo da linha da cintura (pelve). Os dois foram levados para o HE de Santana, onde Diego morreu por volta das 23h. O menor continua internado, e repassou informações à PM.

Segundo a PM, Diego teve passagem pela polícia por porte de drogas quando era menor adolescente.