Dupla leva 1 minuto para assaltar e fugir

Crime ocorreu na tarde desta quinta-feira, no bairro Infraero II, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A polícia está à procura de dois criminosos que assaltaram um estabelecimento comercial localizado no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá. O roubo por volta de 14h desta quinta-feira (11), na esquina da Avenida Carlos Lins Cortês e com a Rua Marabá, e foi filmado por câmeras do circuito interno do comércio.

As imagens mostram os criminosos entrando como se fossem clientes. Eles se dirigem às prateleiras de produtos e após alguns segundos voltam para anunciar o assalto.

Um deles saca um revólver e exige dinheiro de um dos caixas, enquanto o outro, que veste uma camisa do Flamengo, manda que o funcionário na entrada se junte aos demais clientes, já rendidos também.

A ação criminosa dura pouco mais que 1 minuto. Em seguida, eles fogem em direção a uma área de invasão do bairro, levando uma quantia aproximada de R$ 1,2 mil e três celulares das vítimas.

As imagens dos infratores foram repassadas para a Polícia Militar do Amapá. Um deles estava vestindo uma jaqueta azul e bermuda jeans branca, enquanto o segundo indivíduo vestia uma camisa do Flamengo com o nome “Silva” e uma bermuda jeans preta.

Segundo testemunhas, eles chegaram ao local em uma moto amarela com placa Mercosul.