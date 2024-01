Dupla morre após fuga em alta velocidade, colisão e troca de tiros

Um dos suspeitos, Vitor de Andrade Vitorino, estava com mandado de prisão em aberto

Por OLHO ODE BOTO

Dois ocupantes de um Siena vermelho denunciado por participação em assaltos abriram fogo contra policiais militares durante uma tentativa de abordagem e acabaram morrendo em confronto, na noite deste sábado (20), no Bairro Igarapé da Fortaleza, região Metropolitana entre Macapá e Santana.

Na tentativa de interceptar o veículo suspeito, avistado trafegando na Rodovia Josmar Pinto, os policiais relataram que o motorista desobedeceu ordens de parada de uma equipe da Rotam e decidiu fugir em alta velocidade. Minutos depois, o Siena se chocou no canteiro central da via, nas proximidades da ponte do Igarapé da Fortaleza.

Pelo menos três indivíduos foram vistos abandonando o carro e correndo com armas em punho em direção a uma área de pontes. Lá, Rotam, Giro, Força Tática e 2ª Batalhão foram atacados a tiros e revidaram.

Moradores disseram ter ouvido um intenso tiroteio e, ao fim, o Samu foi chamado e constatou duas mortes, a do foragido Vitor de Andrade Vitorino, o Vitinho, de 22 anos. Ele estava com mandado de prisão em aberto e, segundo a polícia, era faccionado e envolvido em Homicídios.

Já o outro ocupante segue como desconhecido no IML. As armas usadas por eles, um revólver calibre 38 e uma pistola ponto 40, foram apresentadas ao delegado plantonista do Ciosp Pacoval.