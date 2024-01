“É um grande sonho realizado”, conta soldado em formação da PM

535 aprovados no concurso público da instituição no Amapá passarão 6 meses no curso

Por IAGO FONSECA

A porta de entrada para a carreira na Polícia Militar do Amapá foi aberta aos 535 aprovados do concurso público da instituição. Iniciado em aula inaugural nesta terça-feira (16), o Curso de Formação de Soldados Combatentes é a última fase do concurso público e terá duração de 6 a 8 meses para preparar os alunos soldados para a vida militar.

Para a soldado Aline Silva (foto de capa da matéria), participar da aula inaugural representou a realização de um grande sonho. Ela revelou que passar pelas sete fases demandou tempo e dedicação para que os policiais possam servir e proteger a sociedade.

“São fases difíceis, desde a etapa da prova objetiva, até aqui no curso. Graças a Deus todos nós conseguimos alcançar essa etapa. Nós estamos na condição de aluno e teremos muito aprendizado no curso. Vamos nos tornar soldados em breve”, declarou Aline.

O curso abordará temáticas definidas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública divididas em 30 disciplinas, como violência, crime e controle social, bem como conhecimentos jurídicos, modalidades de gestão de conflitos, valorização profissional, saúde do trabalhador, comunicação, cultura, práticas e procedimentos da segurança pública.

O soldado Cláudio Morais também iniciou o curso e destacou o momento como um sonho coletivo compartilhado não só com os colegas de profissão, como também com a família e instrutores.

“A expectativa é das melhores, sairemos com uma série de instruções. Dividimos esse momento com nossos instrutores, já que todos eles passaram também por essa seleção. O conhecimento ensinado vai servir lá na ponta do cidadão, que é quem mais precisa. Vai para a ponta do serviço, justamente para as pessoas mais vulneráveis. É uma formação humanizada”, contou Cláudio.

Durante a formação, os alunos soldados também participarão de palestras de ordem legal, motivational, organização e funcionamento dos batalhões da PM, assim como atividades práticas de policiamento ostensivo, em viaturas e prática operacional policial de adaptação de selva. Ao concluírem, ficarão aptos a ascenderem como soldados de 1ª Classe.

“A 2ª classe é a primeira graduação do militar, que a gente chama na Polícia Militar de aluno-soldado. Após essa formação são promovidos e esse ato será para os aptos, aqueles que conseguiriam realmente serem aprovados nesse curso. Temos matérias direcionadas a peculiaridade do Amapá, eles aprenderão técnicas de abordagem, legislação e até a preparação do corpo para aguentar a carga de trabalho, o sol, a poeira e o equipamento de proteção individual, que pode pesar 7 kg”, explicou o comandante da Polícia Militar, coronel Adilton Corrêa.

O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), afirmou que a turma iniciada nesta terça-feira é a maior já convocada no estado. De acordo com o governante, o curso é o momento de transformar os soldados em militares melhores, para reforçar a segurança dos cidadãos.

“Nós queremos que essa maior turma se transforme também na melhor, por isso que é importante essa capacitação, essa preparação. Foi feita toda a triagem documental, de saúde e pesquisa social também, porque, afinal de contas, eles trabalharão na segurança pública. Dessa formação depende a vida do soldado em operação e também as nossas vidas aqui fora, quanto mais bem formados melhor a nossa segurança aqui fora”, concluiu Clécio.