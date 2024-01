Ecobarreiras podem reduzir lixo nos canais e Rio Amazonas

A proposta é que a barragem flutuante impeça que o lixo jogado no canal pela população seja levado até o Rio Amazonas.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Após 20 dias de limpeza em todo o canal, moradores do Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, foram apresentados a um sistema de coleta de lixo diferente. As ecobarreiras foram colocadas para aglomerar todo o lixo levado pelas águas em um único lugar.

O sistema fica na última saída do canal da Rua Hugo Alves Pinto. A proposta é que a barragem flutuante impeça que o lixo jogado no canal pela população seja levado até o mercado do peixe, no Igarapé das Mulheres, e consequentemente, no Rio Amazonas.

As estruturas foram instaladas, para testes, no canal do bairro na sexta-feira (29), que foi desobstruído pela zeladoria urbana da capital. Após as avaliações, o projeto será expandido para outros canais.

“O nosso projeto é o ‘Rede do bem’. Esses projetos já existem no Brasil com outros tipos de materiais. Fazemos a contenção experimental e daqui uma ou três semanas vamos fazer a limpeza do acumulado. Ainda vamos avaliar a periodicidade”, afirmou o secretário da zeladoria urbana municipal, Helson Freitas.

As ecobarreiras são confeccionadas em Macapá com galões de água mineral de 20 litros vencidos ou danificados. Eles são justapostos emaranhados em redes de pescas apreendidas pelo Ibama durante o período de defeso – quando atividades de caça, coleta e pesca são controladas.

De acordo com o secretário, o projeto teste vai avaliar que tipo de lixo a população descarta nos canais, a quantidade e o volume. Após a primeira limpeza, serão definidos novos pontos de instalação das barreiras.

“Com o que está sendo descartado conseguimos fazer esse estudo. Aí definimos o período de limpeza dos canais, mas também impedimos que esse lixo se espalhe. Nós abrimos quatro canais para liberar aquela água acumulada na Avenida Pedro Américo”, concluiu o gestor da pasta.