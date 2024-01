Editais garantem R$ 4,5 milhões para a cultura em Macapá

Seleções abrangem 312 projetos entre audiovisuais e multilinguagens

Por IAGO FONSECA

Produtores culturais que moram em Macapá podem inscrever projetos audiovisuais e iniciativas artísticas com recursos da Lei Paulo Gustavo na capital amapaense. Dois editais de incentivo foram lançados pela Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) na manhã desta terça-feira (23), no valor total de R$ 4,5 milhões.

Serão selecionados 312 projetos, divididos entre os dois editais. As inscrições iniciam a partir das 19h de hoje (23) até 21 de fevereiro no site www.lpgmacapa.com.br. Para o audiovisual são destinados R$ 3.150 milhões para 108 projetos.

Já para as iniciativas artísticas são R$ 1.35 milhões, divididos entre 204 propostas, como artes visuais, artesanato, dança, literatura, música, cultura afrodescendente, teatro, circo, marabaixo, festejos tradicionais e capoeira.

Para Abel Neto, presidente da Associação dos Profissionais da Produção Audiovisual do Amapá, o lançamento dos editais chega em momento oportuno para a categoria, que busca recursos para valorização cultural na cidade.

“Todos estão muito envolvidos nisso, temos cerca de 139 cadastrados na associação. Creio que a nível de município esses editais devem abranger muitos. Fazemos oficinas, workshops e cinema nas comunidades, então isso é muito importante para valorizar cada artista, que agora terá oportunidade de fazer seu produto, o seu filme”, comenta Abel.

Podem participar agentes culturais naturais de Macapá ou residentes há pelo menos dois anos, com comprovação de atividades culturais superiores a dois anos. A inscrição é aberta a pessoas físicas e jurídicas com ou sem fins lucrativos, bem como coletivos sem CNPJ.

Os editais foram elaborados em conjuntos com o setor cultural do município através de plenárias, de acordo com o prefeito de Macapá, Dr. Furlan.

“É um fomento muito grande para o setor e para Macapá. A gente espera que isso possa tornar nossa cultura ainda mais forte. Esse é um programa federal que a cidade de Macapá cumpriu com todos os requisitos de forma muito rápida. Já recebemos esse repasse e vamos fomentar o setor cultural, que a gente sabe que nos dois anos de pandemia sofreu muito”, declarou o prefeito.

A Fumcult também realizará busca de produtores culturais em distritos, para abranger todos que queiram participar, segundo o diretor da fundação, Caetano Bentes.

“A partir de agora eles podem se habilitar para poder captar os recursos que estão disponíveis. Vamos fazer essa busca ativa nos distritos, que é uma determinação da lei. Vamos levar a oportunidade a todos os cantos da cidade, isso vai aumentar a geração de emprego e renda”, conclui o diretor.