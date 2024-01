O capítulo 41 de Isaías deixa claro o quanto somos pequenos diante de Deus, e como Ele deseja nos chamar de amigo

Ninguém foi feito para viver sozinho. Por isso, na prisão, a solidão do isolamento é o pior dos castigos aos detentos. No capítulo 41 de Isaías, vemos vários versos maravilhosos, mas é no versículo 8 que temos a certeza de que Deus quer estar conosco e ser o nosso amigo, apesar da grandiosidade d’Ele. Apesar de ser pequenos de demais, Ele nos chama de amigo!