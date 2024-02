Em Mazagão, taxista é flagrado recebendo drogas para distribuição em Macapá

Monitoramento do taxista foi realizado pela polícia desde quando ele saiu do Bairro Zerão até chegar à casa de traficante

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá flagrou o momento em que um traficante repassou um carregamento de drogas a um taxista para ser distribuído na cidade de Macapá. A campana feita pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes aconteceu na noite deste sábado (27) e acompanhou um dos envolvidos desde Macapá até o município de Mazagão.

Na ação, coordenada pelo delegado Stéfano Santos, foram apreendidos cerca de 3 kg drogas e uma balança de precisão, além de uma quantidade de um pó branco usado na mistura do entorpecente que tem a finalidade de aumentar a quantidade do produto.

“Acompanhamos o taxista desde o Zerão e quando ele chegou em Mazagão, o traficante que armazena[as drogas] se aproximou numa motocicleta com a sacola que tinha a droga. Conseguimos abordá-los no momento exato da entrega”, contou o delegado.

Contra o investigado Rosinaldo Ferreira da Silva, de 30 anos, havia um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas. Ele e o taxista, Dorival da Silva Santos, de 54 anos, foram autuados pelo mesmo crime e seguem sob custódia da Polícia Civil, aguardando decisão da justiça.

“Dessa residência [em Mazagão] ele fazia a manipulação da droga, ele cortava o entorpecente e distribuía para as pessoas que vinham buscar como o caso do taxista. Nossa equipe tomou conhecimento do fato e passou a monitorar a ida desse taxista ate o município do Mazagão, e consegui obter êxito na abordagem”, finalizou o delegado Stéfano Santos.