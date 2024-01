Em meio a briga judicial, FAF suspende Santos de competições

CRISE NO FUTEBOL DO AMAPÁ

Federação comunicou decisão à CBF

Por SELES NAFES

A Federação Amapaense de Futebol (FAF) suspendeu o Santos Futebol Clube de competições. A entidade enviou ofício à CBF comunicando que a decisão se baseia no estatuto interno e na Lei Geral do Esporte.

No ofício, o presidente em exercício da federação, Netto Góes, lembra que a própria CBF emitiu posicionamento no último dia 17 de janeiro alertando que interferências externas ferem decisões tomadas em assembleias internas.

Ainda no documento, ele explica que o Artigo 90 do estatuto da FAF deixa claro que petições na justiça comum, antes de esgotadas as instâncias na justiça desportiva, são punidas com a desfiliação. Por enquanto, o documento fala apenas em suspensão.

Netto Góes determinou que uma comissão analise, em 15 dias, as “ações do clube filiado e emissão de relatório para apreciação da Assembleia Geral, onde será aberto ao clube direito do contraditório”.

Procurado, o Santos informou que a suspensão é ilegal e vai informar a decisão da FAF no processo judicial que apura supostas irregularidades na reeleição do deputado estadual Roberto Góes (UB) como presidente da entidade, ocorrida em janeiro de 2022. Uma audiência de conciliação foi marcada para o próximo dia 19 de fevereiro.