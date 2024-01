Em ranking nacional, Clécio aparece em 5º com aprovação de 62%

Pesquisa foi feita pelo Instituto AtlasIntel, com dados divulgados ontem (5)

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma pesquisa do Instituto AtlasIntel, divulgada ontem (5), mediu a aprovação dos mandatos de 27 governadores. O governador do Amapá, Clécio Luís (SD), aparece em 5º lugar com 62% de aprovação, neste primeiro ano de mandato.

O levantamento foi feito no período de 18 e 31 de dezembro de 2023 em todos os estados e o DF. O mais bem avaliado é Ronaldo Caiado (GO). Clécio ficou à frente de governadores de estados como Pará (Helder Barbalho), São Paulo (Tarcísio de Freitas), Paraná (Ratinho Júnior), Rio Grande do Sul (Eduardo Leite) e Minas Gerais (Romeu Zema.

O governador do Amapá foi prefeito da capital por duas vezes, deixando o governo municipal com mais de 70% de aprovação. Em 2022, ele venceu a eleição para o governo do Estado em 1º turno.

Em dezembro, ele fechou o primeiro ano de mandato entregando a reforma geral do HE, conclusão do Hospital de Santana e reformas no Hcal, além de investimentos em segurança, rodovias, educação e desenvolvimento econômico. Eventos como a Expofeira e o Carnaval foram retomados.

Em entrevista ao vivo para o Portal SN na semana passada, transmitida pelas redes sociais, ele confirmou o início da construção do novo HE no fim de janeiro.