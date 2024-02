Em regime aberto, condenado por homicídio é preso com 8kg de maconha

Além de entorpecente, arma de fogo foi apreendida em residência indicada por detento

Da REDAÇÃO

Um detento do regime prisional aberto domiciliar foi flagrado com 8kg de maconha, em um carro, durante patrulhamento do Batalhão de Força Tática na zona norte de Macapá.

Isaac da Silva Rodrigues Junior, de 32 anos, foi abordado na noite de segunda-feira (29), por volta de 21h50, no Bairro Brasil Novo.

Os militares confirmaram, através de consulta nominal, que Isaac é condenado pelos crimes de homicídio e roubo. Na busca veicular, um tablete da droga foi encontrado e, posteriormente, o indivíduo indicou uma residência no mesmo bairro onde foram encontrados mais tabletes de entorpecentes e um revólver calibre 38 com numeração raspada.

O apenado foi preso e encaminhado pela PM ao Ciosp do Pacoval e as drogas e a arma de fogo foram apreendidas.