Empresas de ônibus querem tarifa de R$ 5,93

Proposta foi protocolada na prefeitura nesta segunda-feira (15)

Da REDAÇÃO

Apesar da baixa quantidade histórica de ônibus em circulação e do quadro de quase falência de vários grupos, o que culminou numa intervenção em 2023, as empresas de ônibus de Macapá começam a se movimentar por um aumento na tarifa. Desta vez, a proposta apresentada para a prefeitura é de R$ 5,93.

A planilha com aumento da “tarifa técnica” foi protocolada nesta segunda-feira (15) pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap).

O aumento seria de 30,23%, em cima dos atuais R$ 4,55.

De acordo com o Setap, o valor cobrado dos passageiros é R$ 3,70. A prefeitura subsidia R$ 0,85. O sindicato alega que a tarifa não é reajustada desde 2019, e que a nova proposta leva em consideração a inflação acumulada e reajuste do diesel, que custava R$ 3,63 e hoje chega próximo dos R$ 6.

Em setembro do ano passado, diante do caos no sistema de transporte, a CTMac fez uma intervenção, passando a gerenciar as empresas. Hoje, a intervenção ocorre apenas na Capital Morena e na Amazonthur, com previsão de término em fevereiro.