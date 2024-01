Veja esta dica importante em Isaías 50

Esse é um dos grandes desafios do mundo de hoje: tudo está muito rápido. Estamos acelerados. No entanto, acabamos sacrificando a qualidade da nossa vida nessa rotina desenfreada, incluindo a nossa relação com Deus que precisa começar de manhã. Precisa ser o nosso primeiro ato depois de abrir os olhos. Veja a meditação em Isaías 50 e tenha uma ótima sexta-feira (12) com o nosso senhor Jesus!