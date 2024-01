Chegamos ao capítulo 47 de Isaías

Estamos sendo observados o tempo todo. Não existem ações que sejam secretas. Cada escolha nossa é registrada e avaliada. No capítulo 47, encontramos os motivos da queda do reino da Babilônia, nação poderosa que aprisionou os israelitas. Deus conhece cada intenção da nossa mente. Veja a meditação bíblica desta terça-feira (9) e tenha um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus!