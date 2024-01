Estivador é morto com tiros na cabeça quando voltava do porto para casa

Crime ocorreu no Igarapé da Fortaleza, região metropolitana entre Macapá e Santana.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (12), por dois criminosos que estavam numa motocicleta escura. O crime ocorreu por volta de 20h30 na movimentada Rodovia Salvador Diniz, no Igarapé da Fortaleza, região metropolitana entre Macapá e Santana.

Wendel Pinheiro da Silva morava na comunidade e era estivador no porto do Igarapé da Fortaleza.

“Vi ele lanchando nas proximidades do porto e, logo em seguida, foi atacado, acho que estava sendo seguido”, relatou um morador à reportagem. A testemunha pediu para não ser identificada.

A ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança instalada no outro lado da via onde ocorreu o homicídio. Nas imagens, é possível ver que a vítima seguia para casa, de bicicleta, quando se aproxima, por trás, uma moto com dois ocupantes transitando no mesmo sentido.

O condutor freia o veículo até ficarem emparelhados com a bicicleta, é quando o homem que na garupa saca uma arma dispara à curta distância. O assassino acertou dois tiros na cabeça da vítima. Após o ataque, os bandidos deram a volta na motocicleta e fugiram pela Rodovia JP e ainda não foram identificados.

A suspeita é de acerto de contas com traficantes. No bolso da roupa da vítima, os peritos encontraram uma porção de entorpecentes. Segundo informações repassadas pelo 4º Batalhão, Wendel já tinha uma passagem na polícia por consumo de drogas.

Diligências foram feitas pelas polícias Civil e Militar, mas ninguém foi preso. O delegado Rogério Campos assumiu as investigações.