Ex-vice de Ofirney será aposta do PRD em Santana

Empresário Nenê do Frango será oficializado pela legenda de Kassyo Ramos, com apoio de Rosemiro Rocha

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O cenário eleitoral de 2024 no município de Santana, a segunda cidade mais populosa do Amapá, começa a ganhar contornos mais definidos para as candidaturas que estarão na urna eletrônica. O empresário Nenê do Frango será confirmado oficialmente, nos próximos dias, como pré-candidato a prefeito pelo Partido da Renovação Democrática (PRD), legenda comandada no estado pelo empresário Kassyo Ramos.

A definição ocorreu nesta sexta (25), após conversa entre ele, o ex-prefeito de Santana Rosemiro Rocha, e o líder do PRD no Amapá, Kassyo Ramos. Rosemiro, que teve dois mandatos em Santana, se comprometeu a pedir votos e articular mais apoio político para o empresário.

Nenê do Frango foi vice de Ofirney Sadala, então no PHS. Os dois venceram a eleição em 2016 contra dois candidatos fortes: o então prefeito Robson Rocha (filho de Rosemiro) e a ex-deputada federal Professora Marcivânia.

No segundo ano do mandato, e alegando falta de espaço, Nenê do Frango rompeu com Ofirney Sadala em clima de guerra e de denúncias de ambos os lados.

Ele é o segundo nome definido nesta pré-campanha. O primeiro é do atual prefeito Bala Rocha (PP), visto como favorito para a disputa.