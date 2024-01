Facção executa membro que participou de ‘corretivo’ em ladrão

Jovem teve as mãos baleadas. Fontes da polícia afirmam Manoel Doido, a vítima do homicídio, também era da FTA

Por OLHO DE BOTO

Um detento que era monitorado por tornozeleira eletrônica desde dezembro do ano passado foi morto a tiros, na madrugada desta segunda-feira (29), na Área Portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá. O crime ocorreu por volta de 4h, na Vila do Terezão.

Na cena do crime, ninguém quis colaborar com a polícia, mas fontes da Coordenadoria de Inteligência e Operações revelaram ao Portal SN que Manoel Benedito Moraes Machado, o “Manoel Doido”, pode ter sido executado por ordem do crime organizado.

Ele seria faccionado e, segundo a investigação, estava entre os criminosos que renderam e balearam as mãos de um jovem no último domingo (28), em uma área controlada pela facção Família Terror do Amapá, localizada na comunidade do Ambrósio.

A ação criminosa foi filmada pelos próprios faccionados e espalhadas em grupos de WhatsApp. Nas imagens, é possível ver que a vítima foi obrigada a se abaixar e expor as mãos para receber o ‘corretivo’, geralmente dado a quem comete pequenos furtos no reduto do crime organizado.

O jovem teve as mãos perfuradas por dois tiros e depois sai correndo, momento em que os bandidos disparam outras vezes em sua direção. Ele foi socorrido e não corre risco de morte.

No caso de Manoel Doido, o 4º Batalhão fez buscas pela região, mas ninguém foi preso. A vítima tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica. A morte vem sendo investigada pela 1ª DP.