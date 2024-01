Faccionados matam rival e tentam cortar cabeça como troféu

O homicídio ocorreu numa área de pontes do Bairro Jardim Marco Zero

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá tenta identificar os bandidos que executaram um jovem com um tiro no rosto e ainda tentaram degolar a vítima com um terçado, neste domingo (1º), no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

O alvo dos criminosos foi Cris Gonçalves Ferreira, de 29 anos. Ele estava dentro de casa, em uma área de pontes da Avenida Estrela, quando foi surpreendido por dois indivíduos, possivelmente integrantes de uma facção criminosa.

Testemunhas disseram que a dupla já chegou invadindo a residência e atirando na vítima, que só não teve a cabeça decepada e ostentada como um troféu pelos criminosos porque a família começou a gritar e eles fugiram antes da chegada de uma equipe do Batalhão de Força Tática da PM.

De acordo com informações apuradas pela polícia, Cris não tinha antecedentes criminais, apenas uma prisão por furto em 2017, mas logo foi solto pela polícia Civil, por falta de provas.

Pelas características do homicídio, a polícia acredita que a ordem para a execução tenha partido do crime organizado.

O delegado Leonardo Alves acompanhou os trabalhos da perícia e fez diligências pela região, mas nenhum dos criminosos foi preso e nem identificado.

Oficialmente, este foi o primeiro homicídio registrado em 2024, na capital. A primeira morte violenta do Amapá correu no municípios de Cutias do Araguari, a 140 km de Macapá.