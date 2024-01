FAF recebe recursos para campeonatos: “é preciso acreditar no nosso futebol”

R$ 3 milhões serão repassados ao longo do ano

Por IAGO FONSECA

O futebol amapaense recebeu nesta segunda-feira (29) um investimento de R$ 3 milhões do governo do Amapá para a realização das competições de 2024. Os recursos serão utilizados para a realização do Campeonato Amapaense, o Amapazão, e para apoio aos clubes que participarão da Copa do Brasil.

Além das grandes competições, outros eventos realizados pela Federação Amapaense de Futebol (FAF) também serão atendidos ao longo de 12 meses, como o campeonato feminino, o não profissional, intermunicipal e as categorias de base como o sub-15, sub-18, sub-20 e escolinhas.

O investimento é importante para o engrandecimento do futebol no Amapá em todas as modalidades, afirma Socorro Marinho, presidente do Trem Desportivo Clube. Ela revela que com o valor poderá investir no time e em estrutura.

“Como desportista no estado isso vai engrandecer, é muito importante para que façamos um bom campeonato e contrate pessoas de outros estados que possam fazer algo pelo nosso futebol. Melhora pagamento, estadia, o esporte fica grandioso”, conta Socorro.

Ricardo Oliveira, presidente do Ypiranga Clube, ressaltou que as políticas públicas são necessárias para levantar o esporte local, em especial o futebol.

“O Amapazão está aí na porta e esse aporte está vindo em boa hora. Nós cremos que será um grande campeonato. É preciso que se acredite no futebol amapaense, já havíamos recebido o aporte no campeonato de 2023 e desta vez vem mais forte, para contemplar todas as ligas”, pondera Ricardo.

De acordo com o presidente da FAF, Roberto Góes, o objetivo do recurso é fortalecer o esporte através da união entre os representantes e suas articulações com patrocinadores.

“Teremos dois representantes na Copa do Brasil, e esse investimento também será muito útil para essas equipes durante esse campeonato. É providencial, o Estado entra como patrocinador chefe, esse recurso é a integração do esporte”, afirma o presidente.

Já o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), reforçou que o repasse só é possível diante da organização da Federação de Futebol.

“A FAF organiza toda a cadeia produtiva do futebol amapaense. Esse termo de fomento repassa ao longo do ano R$ 3 milhões para que a gente possa ter no futebol todas as categorias. São 38 clubes, entre profissionais e não profissionais, além de todas as outras atividades que tem a ver no futebol. Então é um grande apoio e nós nos orgulhamos disso”, conclui o governante.