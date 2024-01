FAF virou ‘capitania hereditária’, afirma Santos após suspensão de competições

CRISE NO FUTEBOL DO AMAPÁ

Dirigentes do Santos (foto em 2018) publicaram nota onde reafirmam irregularidades em reeleições

Por SELES NAFES

O conflito entre o Santos-AP e a direção da Federação Amapaense de Futebol (FAF) escalou a outro patamar após a suspensão do clube das competições, em punição pelo fato de o Peixe ter buscado a justiça comum para questionar a reeleição de Roberto Góes, ocorrida em janeiro de 2022. O Santos divulgou uma nota reafirmando irregularidades e acusando o presidente de transformar a federação numa capitania hereditária.

Capitanias foram os modelos que antecederam a criação dos estados brasileiros durante a colonização portuguesa. Os governos regionais eram chamados de capitanias hereditárias porque passavam de pai para filho. A federação vem sendo dirigida por Netto Góes, filho de Roberto Góes, que está licenciado. Ele também é deputado estadual pelo UB.

Ontem (23), o Santos foi suspenso pela FAF com base no Artigo 90 do estatuto interno, que prevê até a desfiliação de clubes que busquem a justiça comum antes de esgotadas as instâncias da justiça desportiva. A FAF também disse seguir o entendimento da CBF de que decisões da justiça comum seria interferências externas.

Na semana passada, uma liminar requerida pelo Santos chegou a afastar a diretoria por dois dias. O Peixe alega falta de publicidade do edital das eleições, votos de clubes irregulares e que o estatuto permite a recondução do presidente apenas uma vez, e não cinco. O desembargador Carlos Tork suspendeu a liminar por entender que a eleição ocorreu há dois anos e não há urgência em resolver o litígio.

“É necessário esclarecer a população amapaense e a toda torcida do futebol, que essas pessoas tornaram a federação em uma capitania hereditária, de pai, filho e agregados e prova nesta atitude autoritária e ditatorial que se acham os donos do futebol do Amapá, que hoje se encontra em último no ranking da CBF, além de receberem salários maiores que o presidente da República”, disparou o Santos na nota.

O presidente licenciado Roberto Góes (UB) foi procurado pelo Portal SN e ficou de se posicionar sobre a nota. O comentário, se vier, será colocado neste espaço.

“Por fim, o Santos futebol clube vem deixar bem claro que não cederemos aos desmandos e tirania de ditadores que se acham acima do bem e do mal, e transformam os filiados como seus paus mandados em troca de benesses muitas vezes políticas. Vamos continuar em busca do nosso direito legal”.

