Família aponta causa de morte da cantora Dani Li

Cantora teria recebido quantidade baixa de sedativo e acordado durante cirurgia, segundo familiar

CAROLINA MACHADO

A família da cantora afuaense Dani Li, que faleceu na última quinta-feira (24), aponta que a cantora morreu por ter recebido uma dosagem excessiva de sedativo durante um procedimento cirúrgico a qual foi submetida na noite da última sexta-feira (19) no município de São José dos Pinhais (PR), localizado a 16 quilômetros da capital Curitiba (PR).

Segundo o sobrinho de Dani Li, João Victor Cordeiro, no momento do procedimento cirúrgico a cantora recebeu uma quantidade baixa de sedativo e acordou durante a operação. “Erraram a dosagem, porque parece que foi menos do que deveria ser, e ela acordou na hora da operação. Aí depois tiveram que ir com a dosagem [correta] e aconteceu um excesso. Primeiro foi falta, depois foi o excesso. E ela meio que entrou em coma e teve que ser intubada”, explicou João Victor.

A situação de Dani Li se agravou, ainda de acordo com o sobrinho da cantora, porque no local em que realizava a cirurgia não havia Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que a família aponta como outra negligência médica. “Ela passou a informação para a gente que tinha UTI. Não sei se mentiram pra ela. E como ela não tinha UTI, tiveram que levar ela de São José dos Pinhas, que é uma cidade vizinha de Curitiba, pra um hospital em Curitiba, onde tinha UTI, pra ela ter os devidos cuidados. Isso tudo aconteceu na sexta-feira. Desde sexta a gente estava esperando ela acordar dos sedativos”, afirmou o sobrinho da cantora.

O sobrinho de Dani Li ressaltou ao Portal SelesNafes.com que a cantora havia viajado para fazer uma cirurgia de redução da mama, pois ela estava contraindo escoliose, quando a coluna sofre uma curvatura, e que a médica ofereceu no pacote a oportunidade dela fazer uma lipoaspiração. “Como já era algo que ela queria fazer, ela uniu ali o útil ao agradável. Já que ela ia ter que fazer o necessário, ela resolveu juntar com o que ela tinha vontade de fazer. Saiu por um preço bem interessante pra ela. Mas ela não saiu daqui procurando um tratamento estético. Ela só fez porque foi uma oportunidade que apareceu. Então, o que tirou a vida da minha tia foi o sedativo. Se ela fosse fazer qualquer outro procedimento, o destino dela teria sido o mesmo, entende?”, ressaltou.

João Victor informou que ainda não sabe quando sai o laudo oficial que aponta a causa da morte da cantora. Mesmo assim, a família pede justiça diante da situação. Dani Li deixou uma filha de sete anos, que está aos cuidados da avó materna.

O corpo da cantora sai às 21h desta quinta-feira de Curitiba e chega às 13h40 de sexta-feira (26) em Macapá. O velório está marcado para acontecer às 18h na Câmara Municipal de Macapá (CMM) e o sepultamento, no próximo sábado (27), no Cemitério São José, localizado no bairro Buritizal, zona sul de Macapá.