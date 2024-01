Família decide velar e sepultar Dani Li em Macapá

Corpo da cantora tem previsão de chegar em Macapá somente amanhã (26) à tarde

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

O corpo da cantora afuaense Dani Li tem previsão de chegar em Macapá nesta sexta-feira (26), segundo divulgaram amigos da família da artista. O corpo sairá de Curitiba (PR) às 21h desta quinta-feira (25), com chegada prevista para as 13h40 de amanhã.

O velório está marcado para iniciar às 18h, na Câmara Municipal de Macapá, localizada na Avenida FAB, nº 800, Centro de Macapá. O sepultamento está marcado para sábado (27), no Cemitério São José, no Bairro do Buritizal, zona sul de Macapá.

A artista, que faleceu aos 42 anos, nasceu no dia 12 de outubro de 1981 em Afuá (PA), mas morava em Macapá desde 2008, quando entrou para a Banda Sensação.

Dani Li sofreu complicações decorrentes de uma cirurgia estética, e estava internada em um hospital no Estado do Paraná desde o último dia 19.

De acordo com o dançarino da banda, Michel Almeida, ao tomar conhecimento, o pai da cantora sofreu um infarto, mas está se recuperando.

A cantora Dani Li cantava desde os 5 anos e sua carreira ganhou destaque em 2018 quando gravou a canção “Eu sou da Amazônia”, composta pelo cantor amapaense Osmar Júnior.

Abalado com a notícia, ele lamentou o falecimento da cantora, que estava com a carreira em ascensão. Além dele, autoridades do Amapá, como o governador Clécio Luís (SD), o prefeito de Macapá Dr. Furlan (Podemos), os senadores da República Davi Alcolumbre (UB) e Randolfe Rodrigues (sem partido), manifestaram condolências à família e amigos da cantora.

Nas redes sociais, fãs e outros artistas também manifestaram pesar pelo falecimento de Dani Li.