Família fecha Salão do Eldo 

Eldo (fazendo sinal de positivo) com o irmão Eldair: Quase 1 ano depois, processo não tem previsão de ser julgado

Por IAGO FONSECA

O motorista que conduzia a picape que matou o cabelereiro Eldo Duarte, 43 anos, em uma rotatória na zona sul de Macapá, em fevereiro de 2023, ainda não foi julgado pela justiça amapaense. O processo ficou lento depois que o MP rejeitou acordo com o condutor, que alegava não estar alcoolizado e que deixou o local do acidente por suposto risco de linchamento. O tradicional Salão do Eldo foi fechado pela família.

Em julho de 2023, a defesa ofereceu um ‘acordo de não persecução penal’, uma espécie de acordo para que o processo seja suspenso por 5 anos e depois extinto, se não houver novos delitos. No entanto, ele não estaria sendo localizado para ser intimado e a denúncia seguiu para a justiça.

Em novembro, a defesa do motorista alegou que, na verdade, Eldo era quem estava alcoolizado, sem capacete e em alta velocidade em uma moto, e que o condutor Miguel Ângelo do Rosário Almeida Filho, de 40 anos, não prestou socorro por temer linchamento de populares na Rodovia Josmar Pinto.

Em dezembro, o juiz José Castellões Menezes Neto, da 3ª Vara Criminal de Macapá, negou a absolvição sumária e a possibilidade de acordo para Miguel e designou o processo para futura audiência, que deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2024, segundo o advogado que auxilia a família de Eldo.

A ação penal acusa Miguel de homicídio culposo na direção de veículo automotor e a pena pode chegar a 4 anos de prisão, além de proibição de obter nova habilitação.

Ainda em dezembro, os irmãos de Eldo anunciaram que fecharam o salão após 15 anos de trabalho. Eldo era considerado o esteio familiar. Empresário de shows e dono de um salão junto com seus irmãos, ele era um dos principais responsáveis pela alimentação e saúde de seus pais idosos.

“O salão do Eldo fechou as portas, não deu mais para segurar aberto. Depois da trágica morte do Eldo o lugar não foi mais o mesmo e decidimos fechar a empresa, que faliu”, declarou Edielson Duarte, irmão da vítima.

A colisão

No início da manhã de sábado, 18 de fevereiro, câmeras de vigilância registraram quando uma picape avançou a Rua Marola Gato e atingiu um motociclista na rotatória entre a Rodovia Josmar Pinto. Era o veículo de Miguel.

Testemunhas afirmaram que o condutor havia descido do veículo e jogou uma garrafa de vidro no chão. Mas nas imagens é possível ver ele colocando uma garrafa na porta do carro. Após ver o corpo de Eldo no chão, fugiu do local sem prestar socorro.