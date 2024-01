Fim de ano é marcado por homicídios, roubos e infrações de trânsito

Policiais no Jardim Marco Zero, local de um dos crimes, no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

O feriadão de ano novo no Amapá registrou quatro homicídios, apreensão de drogas, incêndio e pessoas detidas por infrações de trânsito nas rodovias. Entretanto, não foram registradas ocorrências nos locais dos quatro dias de festas no centro, zona norte e sul de Macapá.

De acordo com boletins da Polícia Militar, no sábado (30) um homem foi encontrado morto a facadas e pauladas na Praça Veiga Cabral, no centro da capital. Já no Bairro Ipê, na zona norte, outro homem morreu vítima de disparos por arma de fogo. Ainda no sábado, uma casa foi consumida por um incêndio no Bairro Marco Zero.

No domingo, um homem foi preso em flagrante após patrulhamento da Força Tática no Bairro Congós, na zona sul. Na ocorrência também houve apreensão de seis porções drogas e balanças de precisão.

Logo nas primeiras horas de 2024, no município de Cutias do Araguari, a 139 km de Macapá, outro homem foi vítima de arma de fogo e encaminhado ao Hospital de Emergências em Macapá, onde morreu. Mais tarde, no bairro Jardim Marco Zero, mais uma pessoa foi alvejada por disparos de arma de fogo.

No Bairro Jardim Marco Zero, na segunda (1º), Cris Gonçalves Ferreira, de 29 anos, foi morto a tiros e quase o corpo foi decapitado pelos assassinos. Ele estava dentro de casa, em uma área de pontes da Avenida Estrela, quando foi surpreendido por integrantes de uma facção criminosa. Ninguém foi preso até o momento.

Na Vila Progresso, no Arquipélago do Bailique, sete pessoas foram presas por furto de 17 cabeças de gado de uma fazenda particular.

Trânsito

A condução de veículos sob efeito de álcool liderou infrações nas rodovias fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal no estado. Das 10 ocorrências registradas, dois motoristas foram detidos. Além disso, outras cinco pessoas foram detidas por mandado de prisão. Um veículo adulterado foi aprendido e outro recuperado.