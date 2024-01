Foragido é encontrado dentro do HE e preso

Segundo indivíduo condenado a mais de 50 anos também foi localizado e preso em ação da Polícia Civil. Fotos: reprodução

Da REDAÇÃO

As prisões de um homem de 21 anos dentro do Hospital de Emergência de Macapá, condenado por roubo, e de um segundo indivíduo de 40 anos, que tem pena de mais de 50 anos a cumprir, chamaram a atenção nesta terça-feira (16).

As duas prisões foram realizadas pela Polícia Civil durante a manhã e a identidade dos envolvidos não foram divulgadas. De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, coordenador de Capturas, o homem preso no HE estava com mandado de prisão em aberto por um roubo cometido no bairro Pantanal, na zona norte de Macapá, no ano de 2020.

“Quando soubemos que ele tinha dado entrada no HE, sendo vítima de arma de fogo, suspeitamos que tenha sido decorrente de briga entre grupos criminosos, isso permitiu sua captura”, disse o delegado.

Já o segundo preso foi localizado e capturado no bairro Santa Rita. Ele tem um total de sete condenações, sendo seis por roubo e uma por latrocínio cometido no ano de 2014 no bairro Infraero 2. Ao todo, são 53 anos, 6 meses e 10 dias de pena a cumprir.

“O indivíduo vinha cumprindo pena em regime domiciliar, por ser considerado grupo de risco durante a pandemia, e em janeiro deste ano ele foi intimado para comprovar sua debilidade na saúde. Ele não compareceu, descumprindo determinação do poder judiciário e se colocando em situação de foragido”, explicou Kleyson Fernandes.

O delegado disse ainda que os dois presos foram encaminhados para audiência de custódia e posteriormente ao Iapen.