Fornecimento de água será interrompido em 15 bairros de Macapá

Serviços de extensão de rede serão executados em dois dias intercalados. Foto; divulgação/CSA

Por IAGO FONSECA

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) anunciou a parada do sistema de abastecimento de água neste domingo (28) e na terça-feira (30), para extensão de novas redes em áreas de pontes da capital. A paralisação deve afetar 15 bairros das zonas leste, norte e sul durante todo o dia, das 7h às 17h30.

O serviço faz parte do planejamento da empresa para universalização do fornecimento de água no Amapá em 2024. De acordo com a concessionária, a instalação de novas tubulações serão feitas em várias áreas simultâneas localizadas nos bairros Cidade Nova e no Congós, mas todas conectadas a um único sistema, por isso, o impacto ocorre em diversos bairros. Por isso, a concessionária orientou em seus canais oficiais que a população armazene água e pratique o uso racional em reservatórios durante a interrupção.

A paralisação do fornecimento de água no domingo (28) afetará os bairros Perpétuo Socorro, Cidade Nova I e II, na zona leste, a região do aeroporto, na área central, e nos bairros Pacoval, São Lázaro e Macapaba, na zona norte. Após a conclusão, o abastecimento retornará gradativamente em até 24 horas, de acordo com a empresa.

Já na terça-feira (30), o trabalho afeta os conjuntos habitacionais São José e Açucena junto com aos bairros Buritizal e Novo Buritizal, bem como o Congós, Muca, Nova Esperança, Alvorada e Santa Rita, na zona sul. Na região central os bairros Beirol e Trem também serão afetados. O abastecimento deve retornar em até 48 horas após os serviços nessas regiões.