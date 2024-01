Fotógrafo que atropelou três crianças vira réu em processo

Carro foi interceptado na Rodovia do Centenária após fuga do local do acidente. Feridas gravemente, as crianças ficaram internadas durante semanas

Por SELES NAFES

A justiça estadual aceitou a denúncia do Ministério Público contra o fotógrafo Eude Silva Rocha, de 48 anos, que atropelou três crianças em maio do ano passado. Ele chegou a ser preso em flagrante porque estava embriagado e com a habilitação vencida.

O atropelamento ocorreu na noite de 24 de maio, por volta das 19h, na Rua São Paulo, no Bairro do Pacoval, zona leste de Macapá. À época, duas crianças tinham 11 anos e a terceira 14 anos.

O vídeo de uma câmera de segurança mostrou que os dois meninos e a menina estavam num grupo maior. Eles caminhavam na margem da via quando foram atingidos por trás.

Eude fugiu do local sem prestar socorro, mas foi interceptado por motoristas e motociclistas na Rodovia do Centenário (antiga Norte-Sul). Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar. O teste do bafômetro confirmou a embriaguez.

O promotor Jander Vilhena, que assina a denúncia, afirma que as crianças sofreram ferimentos graves. Algumas ficaram internadas por várias semanas no Hospital de Emergência e depois no Hospital da Criança.

Além disso, ele ressalta que o fotógrafo está impossibilitado de ser beneficiado por um “acordo de não persecução penal”, que é quando o processo é suspenso por cinco anos e depois extinto, caso não haja reincidência em outro crime. Eude Rocha já utilizou esse direito quando era réu primário em 2021, em outra ação penal.

Ao aceitar a denúncia, o juiz Diogo Moura, da 1ª Vara Criminal de Macapá, deu 10 dias de prazo para que a defesa apresente resposta no processo.