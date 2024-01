Fugitivo do Pará se passava pelo irmão morto

ESCONDIDO NO INTERIOR DO AMAPÁ

Zilmar foi preso durante atendimento médico em Oiapoque. Ele estava sendo procurado no Pará por tentar matar a esposa, e usava o nome do irmão já falecido

Por LEONARDO MELO

Um homem que era procurado pela justiça do estado do Pará foi preso neste fim de semana no interior do Amapá se passando pelo irmão já morto. A prisão ocorreu quando ele estava recebendo atendimento médico em uma unidade básica de saúde de Oiapoque, município a 590 km de Macapá.

Nesta segunda-feira (29), Zilmar Ferreira Sousa, de 44 anos, foi encaminhado para o sistema penitenciário. Na sexta (26), ele procurou atendimento médico apresentando lesões na pele causadas por leishmaniose, doença transmitida por um mosquito que pode causar feridas e infecções graves.

Na UBS do Bairro Nova Esperança, em Oiapoque, ele se identificou como Zilvane Ferreira Sousa. Para justificar que não tinha documento de identificação com foto, ele mostrou aos funcionários uma ocorrência policial de perda de documento.

Ao verificarem no sistema do SUS o número de CPF apresentado por ele, os servidores descobriram que o documento era de uma pessoa morta. A UBS comunicou a polícia.

Quando os agentes chegaram na UBS, encontraram o suspeito sendo medicado. Após o atendimento, ele foi levado para o Ciosp onde confessou que estava usando o CPF de Zilvane, um irmão falecido.

A polícia do Amapá descobriu Zilmar, que é natural de Santa Luzia do Paruá (Maranhão), tem um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio. A vítima foi a então esposa dele. O crime ocorreu na cidade de Castanhal (PA).

Agora, além de tentativa de homicídio, ele foi indiciado por uso de falsa identidade. Zilmar aguarda transferência para o Pará, onde corre o processo por tentativa de homicídio.