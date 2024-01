Funcionária de revenda de carros causa capotamento e foge

NO CENTRO DE MACAPÁ

NO CENTRO DE MACAPÁ

O acidente de trânsito deixou pai e filha feridos no Hospital de Emergência

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Uma mulher não habilitada fugiu após provocar um acidente de trânsito que culminou com o capotamento de um Ford Ka branco, na Avenida FAB com a Rua Professor Tostes, no Centro de Macapá.

O acidente ocorreu por volta das 10h desta segunda-feira (29), quando a mulher, que estava em um Astra preto, avançou a Rua Professor Tostes. Com o capotamento, o Ford Ka, atingiu outro veículo que estava estacionado.

Dentro do Ford Ka estavam duas pessoas, sendo um homem de 42 anos e uma mulher de 19 anos que são pai e filha. Eles foram encaminhados para o Hospital de Emergências (HE).

Os dois apresentavam escoriações e estado de choque. O motorista estava com suspeita de fratura no braço.

A ocorrência foi atendida por uma equipe do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e pelo Corpo de Bombeiros do Amapá. Os envolvidos no acidente não tiveram a identidade revelada.

O Astra preto pertence a uma revendedora de carros onde a condutora trabalha. O proprietário do veículo chegou ao local do acidente e informou que a mulher fugiu por não ser habilitada.



O veículo foi abandonado pela condutora após o acidente. Ela foi identificada, mas ainda não há informações sobre possível apresentação dela na delegacia de polícia.