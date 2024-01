Furlan entrega arena esportiva e Praça Lago da Vaca: ‘moradores cuidarão’

Complexo foi entregue nesta quarta-feira (17)

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A comunidade do Lago da Vaca, no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá, recebeu ontem (17) um complexo que inclui arena esportiva e a praça, construído pela prefeitura de Macapá com recursos municipais e indicados pelo senador Davi Alcolumbre (UB).

A arena foi batizada de Joseane de Sales, uma líder comunitária que morreu de câncer aos 34 anos, em agosto do ano passado. Ela era conhecida pelo zelo com o patrimônio público.

“Minha irmã foi uma mulher guerreira, batalhadora e nunca desistiu de lutar contra o câncer. A perda nos machucou muito. Batizar a arena com o nome dela é a coisa mais feliz da minha vida. Sempre cuidou bem desse espaço”, agradeceu a irmã, Keila Freitas.

A arena conta com grama sintética e sistema de drenagem. O retorno também foi reformado e recebeu novos espaços, como o “Cantinho do Amor”, “Cantinho Pet”, bebedouros cobertos, mesas de ping pong e futmesa, além de academia ao ar livre, centro comunitário, calçada tátil, arquibancadas, cabine de locução, banheiros, iluminação em LED e paisagismo.

Foram 45 dias de obras. O local será a sede do projeto Capoeira Educando, que atenderá crianças e adolescentes num espaço próprio. Para participar, é preciso estar na escola.

“É um dia de festa e celebração. A comemoração é em nome da Joseane. Repassamos à comunidade este belíssimo lugar. Tenho certeza que os moradores tomarão conta, pois, pertence a eles”, finalizou.