Guarda Civil inicia treinamento armado em Macapá

Curso atende 200 agentes municipais até abril

Por IAGO FONSECA

Quarenta agentes integram a primeira turma da Guarda Civil de Macapá no treinamento de manuseio de armas de fogo na manhã desta segunda-feira (22). O curso é parte obrigatória para habilitação ao direito de porte de arma institucional pelos guardas e inspetores. Em abril, é esperado que 200 servidores concluam o curso.

O curso é realizado por uma empresa credenciada pela Polícia Federal. As aulas são ministradas na Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), no Bairro Marabaixo II, zonal oeste da capital. Os 200 agentes são divididos em cinco turmas de 40 alunos, que em duas semanas aprenderão a legislação de armamento e tiro, classificação das armas, regras de segurança, manuseio e prática de tiro de pistola.

Servidor público da Guarda Municipal há 25 anos, o inspetor Fernando Lourenço já possui experiência com o armamento. A maioria dos agentes já possuem uma experiência com as Forças Armadas e de segurança pública, de acordo com o inspetor.

“Já temos, digamos assim, uma origem, de forma sistêmica para conseguir alcançar o objetivo final que é a qualificação e armamento de tiro para a guarda. Para a turma pioneira de 1999 representa uma grande resolução de uma ansiedade da nossa categoria. Essa é uma grande inovação para o Amapá, mas que já é uma realidade nas grandes cidades”, comenta o inspetor Lourenço.

O treinamento será com as pistolas e carabinas semiautomáticas de calibre 9mm e espingardas de modelo militar 12. A formação e avaliação psicológica é realizada pela empresa credenciada, que ao final do curso define quais agentes estarão capacitados para o porte da arma.

“Toda etapa é eliminatória, já ficou gente na parte psicológica, agora avançamos para a teórica e prática. Para mim é um prazer se forem os 200 homens formados, mas é um processo seletivo que vai avançando. Eles são avaliados na pontualidade, assiduidade e comprometimento”, revela o comandante da Guarda Civil Municipal, inspetor Mauro Dias.

Os 50 armamentos, entre 8 carabinas e 42 pistolas, bem como munições, foram adquiridos pelo Tesouro Municipal com investimento de R$ 902 mil. Atualmente, os 520 servidores, entre guardas e inspetores, atuam nas ruas de Macapá com a tonfa, popularmente conhecida como ‘cassetete’, algema, colete balístico e arma de choque spark.

No Amapá, o município de Laranjal do Jari já possui guarda armada. Belém (PA), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) , Salvador (BA) e Vitória (ES) são outras cidades do Brasil que já possuem guarda municipal armada.