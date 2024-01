Horto municipal vai virar parque urbano na zona norte

Projeto foi apresentado durante a assinatura da ordem de serviço.

A Prefeitura de Macapá autorizou a construção de um Parque Urbano no Horto Municipal, localizado no Bairro Jardim Felicidade I, zona norte de Macapá.

O projeto, financiado com R$ 5 milhões em emenda Federal do deputado Vinícius Gurgel e contrapartida do Tesouro Municipal, terá uma área total de 15,7 mil metros quadrados, com diversos recursos, como estacionamento, playground, museu, restaurante, anfiteatro, praça pet, parede de escalada, passeio, deck de madeira suspensa, orquidário e jardins. O prazo para a construção é de 240 dias.

O prefeito Dr. Furlan (Podemos) destacou que o projeto visa melhorar o paisagismo, arborização e a sensação térmica da cidade. Ele ressaltou que o Horto, mesmo sendo limitado para tais iniciativas, é uma área nobre que deve ser expandida como um local público para visitação, contemplação e turismo.

“O Parque Urbano é um projeto inovador, que unirá turismo; preservação do meio ambiente; economia criativa; educação ambiental para moradores, estudantes e visitantes; lazer; esporte e contemplação do logradouro público. Tudo isso conversado ao conceito de sustentabilidade”, finaliza Dr. Furlan.

O Horto Municipal será transferido para uma chácara. O intuito é melhorar as condições para plantio de ipês, palmeiras imperiais, árvores e flores.