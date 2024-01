Ifap abre inscrições para 42 vagas de professor no Amapá

Os aprovados serão distribuídos em Macapá, Santana e outros quatro campi do interior.

Por CAROLINA MACHADO

Estão abertas as inscrições do concurso público para professor efetivo do Instituto Federal do Amapá (Ifap). Elas poderão ser feitas até o dia 5 de fevereiro, NESTE LINK. As provas serão aplicadas no dia 17 de março.

De acordo com o reitor do Ifap, Mauro Silva, no total, estão sendo ofertadas 42 vagas, mas serão classificados 242 candidatos, o que significa que haverá um cadastro reserva de 200 candidatos que ficarão nesse aguardo de novas vagas.

“É importante destacar que esse processo seletivo tem a duração de dois anos, prorrogado por igual período. Então vamos trabalhar com o lapso temporal de quatro anos para fazermos a convocação de todos os demais possíveis aprovados dentro da necessidade institucional”, explicou o reitor.

As vagas ofertadas são das áreas de Agroindústria, Agronomia, Artes, Biologia, Comunicação Social- Publicidade e Propaganda, Construção Civil, Direito, Educação, Educação Especial e Inclusiva, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Filosofia, Física, Geografia, Geoprocessamento, Gestao – Administração, Gestão – Contabilidade, Gestão – Economia, História, Informática, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Meio Ambiente, Mineração, Química e Sociologia.

“Nós esperamos que até o dia 17 de maio estejamos com todo o concurso finalizado para que nós consigamos publicar no Diário Oficial o resultado final. Publicando o resultado final no dia 17 de maio, no dia seguinte nós já faremos a nomeação de todos os 42 para que eles já possam organizar sua documentação e já possam se apresentar de uma forma mais rápida possível. A nossa meta é fechar até o fim de junho com a posse desses 42 novos professores”, afirmou Mauro Silva.

Os professores serão distribuídos nos campi de Macapá, Oiapoque, Porto Grande, Pedra Branca do Amapari, Santana e Laranjal do Jari conforme a necessidade de cada local.