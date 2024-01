Império do Povo: Confecção de fantasias e alegorias entra na reta final

Agremiação representa o município de Santana no desfile das escolas de samba do Amapá

Por JONHWENE SILVA/De Santana

Faltando pouco mais de uma semana para o início do carnaval da Liga das Escolas de Samba do Amapá, (Liesap), as tarefas nas agremiações carnavalescas entram definitivamente na reta final. Na Escola de Samba Império do Povo, que representa o município de Santana, os trabalhos entraram na reta final e a confecção de alegorias e fantasias, recebem atenção especial.

Para o carnaval 2024, a Império do Povo já comercializou mais de 1.200 fantasias. Ano passado, a agremiação subiu para o grupo especial e levará este ano o samba-enredo, “A Folia da mãe de Deus da Piedade”, numa alusão a cultura religiosa da comunidade quilombola do Igarapé do Lago. Para o presidente, da escola, tudo estará pronto.

“Estamos entrando num momento mais delicado da preparação, mas dentro do nosso planejamento. A confecção e fabricação de fantasias, está dentro do cronograma e a previsão é entregarmos para os brincantes, até três dias antes as fantasias”, disse Wesley Braga.

Jeferson da Conceição afirma que aproveita essa época para unir o útil ao agradável. O jovem afirma que gosta de carnaval e que quando entrou para a escola, foi aprendendo a fazer um pouco de cada coisa. Hoje, ele integra a bateria e garante uma renda, na confecção de fantasias.

“A gente acaba se envolvendo bastante. Aqui o que não falta é trabalho e, pelo ritmo dos serviços, tudo vai estar pronto. Eu toco na bateria e ajudo aqui no barracão”, afirmou Jeferson.

O mestre da bateria Meia-Noite considera que a escola irá passar bonito pela Avenida Ivaldo Veras. Além do ritmo da bateria estar afinado, ele considera que as fantasias e alegorias, irão chamar a atenção do público.

“A gente só pensa em trabalho aqui. Estamos já num ritmo muito bom e acredito que vamos entregar fantasias e alegorias, pelo menos três dias antes. Nossas fantasias vão estar lindas e vamos fazer um bonito carnaval”, finalizou Meia-Noite.

A Império do Povo desfila no Sambódromo no dia 9 de fevereiro, às 1h10 na primeira noite de carnaval na Avenida Ivaldo Veras.