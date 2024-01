Importante para economia, ponte em Anauerapucu será em concreto

Localidade fica na Zona Rural do Munícipio de Santana a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A ponte do Anauerapucu, distrito do município de Santana, será reconstruída em concreto. A ordem de serviço da obra foi assinada nesta terça-feira (9) na comunidade. Os serviços terão investimento de R$ 17,2 milhões, recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), articulados pelo senador Davi Alcolumbre (União Brasil).

A nova ponte terá 60 metros e vai atender a população da Região Metropolitana de Macapá que envolve os municípios de Santana e Mazagão.

Fernando Leão é morador da comunidade há mais de 20 anos e sofreu na pele os transtornos causados pelo precário estado de conservação da mesma. Motorista experiente, ele transportava alunos da rede pública de ensino e passava pela ponte todos os dias e mencionava que reformas na estrutura de madeira não surtiam mais efeito.

“Sempre que a ponte tinha algum problema na estrutura mais grave, a gente (moradores), nos uníamos e pedíamos melhorias. Depois de um tempo, vimos que reforma não adiantava mais, que era preciso uma nova ponte. Agora, fomos surpreendidos com essa novidade. Agradecemos a todos os responsáveis, porque vai melhorar bastante”, afirmou.

O senador Davi afirmou que a obra é resultado da união de políticos em um esforço conjunto.

“O conjunto de forças entre os poderes que envolve o governador Clécio, o vice-governador Teles Junior, o prefeito de Santana, deputados estaduais, a bancada federal, resulta nesse tipo de notícia. A construção a ponte em concreto é um sonho para a população e no aspecto econômico, tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do Amapá”, destacou.

Uma das últimas reformas da ponte em madeira foi finalizada em março de 2021, quando a estrutura apresentava problemas na base de sustentação. Acidentes com vítimas fatais, também foram registrados no local, como o que ocorreu em junho de 2017, quando quatro pessoas morreram após a queda no rio do veículo em que elas estavam.

“Aqui, ocorreram acidentes ao longo do tempo, que deixaram amostra a necessidade de melhorias. Por isso, agora vamos construir uma ponte nova, sem reformas e que irá contribuir para a melhoria de vida da população”, destacou o vice-governador Teles Júnior.

O prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), enfatizou que a ponte possui importância por receber o tráfego diário do escoamento da produção agrícola que é comercializada no Centro de Santana.

“Essa obra vai melhorar a mobilidade da rodovia, trazendo mais segurança para quem trafega por aqui, e aqui destaco os agricultores. O sentimento é de agradecimento a todos que contribuíram para essa obra tão importante para a economia de Santana”.

A previsão para o início da obra é ainda o primeiro semestre de 2024.