Instituições recebem R$ 7,2 milhões para a assistência social no Amapá

Valor será dividido entre sete entidades e faz parte do programa "Acolher Amapá. Recursos são de emenda do senador Randolfe Rodrigues.

POR IAGO FONSECA

Instituições amapaenses que atuam em causas sociais receberam um repasse de R$ 7,2 milhões do governo do Amapá para aquisição de mobília e melhoria de serviços de acolhimento de pessoas em vulnerabilidade na manhã desta quarta-feira (31).

O valor faz parte do programa social do estado “Acolher Amapá” e será dividido entre sete entidades que atuam em Macapá e Santana. O repasse foi adquirido por meio de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues (sem partido).

Para Adamilton Moraes, administrador da Casa Nosso Lar, braço da Associação Amapaense de Apoio aos Pacientes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD), o valor irá contribuir para a ampliação do conforto de pacientes com câncer em atendimento fora do Amapá. A casa de apoio recebe em torno de R$ 500 mil.

“Através desse recurso vamos acessar dois veículos para nos ajudar a dar assistência aos pacientes de TFD que estão nos municípios, fora da linha de atendimento do estado. A outra questão é a mobília que vai nos ajudar nas nossas casas de apoio, tanto de Macapá quanto de Recife e São Paulo para que nós possamos proporcionar um conforto melhor para os nossos pacientes”, explica o administrador.

Além da associação, também são beneficiados o Abrigo São José, o Educandário Dom Alexandre (Lar Betânia), a Associação “A Nossa Família”, a Casa Abrigo Fátima Diniz, a Associação Casa Padre Luigi Brusadelli e a Associação Casa da Hospitalidade, de Santana. Os mobiliários serão adquiridos pela Secretaria de Estado da Assistência Social.

Para o senador Randolfe, o dinheiro faz parte de um programa lançado em conjunto com o governo para fortalecer instituições tradicionais da assistência no estado.

“Instituições como o Abrigo São José, que tem quase 60 anos de existência, há muito tempo se credenciou para cuidar dos nossos idosos, vai receber todas as adequações e reformas que precisa. As associações que cuidam das mulheres que são vítimas de todo tipo de violência, as que cuidam de idosos e crianças de Santana há mais de 40 anos, também serão beneficiadas”, concluiu o senador.

“A secretaria fará a compra desse material, que é de eletroeletrônico, utensílios de limpeza, também de jogos, vários objetos de materiais permanentes, repassado para cada entidade conforme a sua dinâmica de trabalho com esses abrigados”, afirma Rarison Santiago, secretário adjunto de Assistência Social do Amapá.

A transferência de recursos dentro do programa “Acolher Amapá” é definida como inédita pelo governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

“Esses mais de R$ 7 milhões vão para as instituições que notadamente, comprovadamente e historicamente trabalham realmente com assistência social, com muita organicidade. Elas possuem um cadastro nacional de assistência social, estão credenciados e receberão esse recurso e a gente vai ter certeza que esse trabalho vai chegar lá na ponta”, completa o governante.