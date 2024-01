Jovem faz campanha para reconstruir casa após incêndio

Casa foi consumida pelas chamas no sábado (30).

Por IAGO FONSECA

“Toda vez que saia do quarto pedia por proteção”. Com surpresa, a técnica em administração Mylka Ramos viu o crucifixo intacto na porta de seu quarto, único cômodo de sua casa que não foi consumido pelas chamas no sábado (30), no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. Após a perda do imóvel, ela iniciou uma campanha na internet para reconstruir o lar de seus pais e irmãos.

O que para muitos foi um momento de celebrar pela chegada do novo ano, os últimos dias de 2023 foram de provação e perseverança para Mylka. Com o pai internado por pneumonia e arritmia desde o início de dezembro, ela viu o incêndio como uma movimentação divina. O genitor construiu a residência com anos de trabalho como Guarda Civil de Macapá.

“Minha primeira reação foi dizer para a família não contar, só que ele descobriu por grupos no WhatsApp e ficou desesperado. Foi ele ele quem construiu a casa pouco a pouco, nosso medo era ele ter uma parada cardíaca por isso, mas acalmei o coração do meu pai e agora esperamos pela alta”, contou a filha.

No momento do sinistro havia uma criança dentro da casa, socorrida por vizinhos. Dois quartos, cozinha e sala foram afetados pelas chamas. A suspeita é que um ar condicionado em um dos quartos tenha aquecido e entrado em chamas, que se espalharam por uma fiação para o resto da casa.

“Não é o final de ano que imaginei que teria, mas eu confio e acredito. Não entendo o motivo, mas espero que seja para algo melhor. Os vizinhos ajudaram, quando chegamos já tinha gente lá dentro quebrando telhado, jogando água por cima do muro”, declarou Mylka.

Todos os bens materiais da família foram incinerados e as estruturas da casa foram afetadas. Por isso, a administradora iniciou uma campanha solidária, para custear o aluguel de uma residência provisória e arrecadar roupas para seus dois irmãos, uma menina e um menino de 5 e 6 anos, respectivamente.

Durante o 1° de janeiro, familiares se reuniram para fazer a limpeza da casa. Motivada, ela relatou que pretende reconstruir o lar de sua família, enquanto cuida da recuperação de seu pai.

“Meu pai é o tipo de pessoa que não consegue ficar parado, mas ele não vai poder participar desse processo, vou acompanhar e coordenar tudo para que a gente possa reconstruir. Acredito que isso é muito coisa de Deus”, finalizou.

Quem quiser doar roupas para as crianças pode entrar em contato com a Mylka pelo telefone 96 99172-0423. Para doações financeiras, a família disponibilizou a chave pix 05019644285 (Jamylle Menescal Ramos Costa).