Jovem procurado quase matou criança com estupro, diz polícia

Caso ocorreu no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um jovem acusado e indiciado pelo estupro de uma criança de apenas 10 está sendo procurado pela Polícia Civil do Amapá, que pede a ajuda da população para descobrir o paradeiro dele.

Nesta quinta-feira (4), a Delegacia de Porto Grande, cidade onde o crime teria ocorrido, a 100 km de Macapá, divulgou a foto de Evandro Martins Ramos, de 20 anos. Ele é considerado foragido.

De acordo com o delegado Aldarlon dos Santos, que conduziu as investigações, a vítima é sobrinha do acusado. Segundo ele, o crime foi cometido com tanta violência, que por pouco a criança não morreu com o sangramento. Segundo ele, a mãe da criança, que é irmã de Evandro, também foi indiciada no inquérito.

“Esse indivíduo abusou sexualmente da própria sobrinha, de 10 anos de idade, que por muito pouco, não veio a óbito. Ela precisou tomar duas bolsas de sangue. A mãe da criança também foi indiciada por estupro na condição de partícipe, uma vez que tentou encobrir o crime”, afirmou o delegado.

Ainda de acordo com ele, outros membros da família estariam ajudando na fuga do procurado, que já estaria fora do Amapá.

“Há informações de que, com a ajuda da família, Evandro está se escondendo no Estado do Pará. Queremos a ajuda de todos com informações que nos levem a esse indivíduo”, explicou o delegado.

Qualquer informação que puder levar ao paradeiro de Evandro pode ser repassada através do disque-denúncia da Delegacia de Polícia de Porto Grande: (96) 99110-9217.