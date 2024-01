Jovem que matou após tentativa de estupro da mãe tem prisão decretada

HOMICÍDIO NO INTERIOR DO AMAPÁ

Pais dele registraram boletim de ocorrência somente após a morte, ocorrida cinco dias depois da suposta violência sexual

Por SELES NAFES

O juiz Heraldo Costa, da Comarca de Tartarugalzinho (222 km de Macapá), decretou a prisão preventiva de um jovem que teria matado para se vingar do homem que tentou estuprar a mãe dele. O homicídio ocorreu no último dia 15 no assentamento agrícola do Cedro, em via pública, por volta das 10h.

O agricultor Celso Oliveira de Souza, de 46 anos, foi morto com um golpe de terçado no pescoço. A força do golpe foi tão grande que ele quase teve a cabeça decepada. O acusado do crime é Edmilson das Chagas Conceição, de 26 anos, que está foragido.

Poucas horas depois do homicídio, a mãe e o pai do acusado foram até a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Na versão contada aos policiais civis, o casal relatou que a vítima pediu abrigo na casa deles cinco dias antes, em 10 de janeiro.

Celson chegou por volta de meio-dia teria, pediu uma rede para descansar e foi atendido. A tentativa de estupro teria ocorrido no momento em que o marido havia saído de casa para buscar feijão. A violência sexual só não teria ocorrido por que a dona de casa fugiu para a rua e foi socorrida pelo marido, que estava retornando. Celson teria fugido ao ver o esposo.

No dia 15, Edmilson (filho do casal) abordou o agricultor, que passava de motocicleta. Houve bate-boca que terminou com um golpe de terçado no pescoço de Celson. O crime foi presenciado por várias testemunhas, que prestaram depoimento.

Nesta quinta-feira (18), Edmilson se apresentaria na delegacia de polícia acompanhado de um advogado, mas não compareceu. O delegado Stephano Dagher pediu a prisão preventiva afirmando que a liberdade do acusado pode atrapalhar as investigações. A acusação é de homicídio qualificado por meio de dificultou a defesa da vítima.