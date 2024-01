Kassyo lança candidatura à presidência da FAF

NOVAS ELEIÇÃO NO FUTEBOL DO AMAPÁ

NOVAS ELEIÇÃO NO FUTEBOL DO AMAPÁ

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O empresário Kassyo Ramos lançou, nesta quarta-feira (17), sua pré-candidatura à presidência da Federação Amapaense de Futebol (FAF). A manifestação ocorreu nas redes sociais, poucas horas depois de a justiça estadual afastar toda a diretoria da entidade, incluindo o presidente Roberto Góes.

A juíza Alaíde de Paula, da 4ª Vara Cível de Macapá, concedeu liminar de urgência ao Santos Futebol Clube (Santos-AP), determinando a intervenção do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). Ela deu 45 dias para que sejam realizadas novas eleições.

Eleição na FAF, em janeiro de 2022, teria desobedecido regras da Lei Pelé, como a recondução do presidente por mais de uma vez (Roberto está no 5º mandato) e devida publicidade do edital. Além disso, agremiações que não participam de competições organizadas pela FAF teriam votado na eleição.

Num vídeo onde manifesta a intenção de concorrer à FAF, Kassyo Ramos está ao lado do também empresário Pierre Alcolumbre, que seria o vice na chapa.

“Estamos contando com o apoio de vocês, da sociedade e da sociedade esportiva. A gente quer montar muitos projetos em prol do esporte, que tenha gestão de resultado, e trazer de fora pessoas para ajudar o futebol amapaense, principalmente como o presidente Landin (Flamengo). Recebi um sim”, revelou.