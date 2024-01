Legista investigará o que causou morte Dani Li, diz CNN

Família da cantora morta após complicações em procedimento cirúrgico pediu a entrada da Polícia Civil do Paraná no caso

Compartilhamentos

Por REDAÇÃO

Um médico legista irá averiguar o prontuário médico da cantora Dani Li para avaliar se a morte da artista se trata de fatalidade ou de algum tipo de imprudência ou negligência, de acordo com a Polícia Civil do Paraná. A informação foi apurada na terça-feira (30), pela CNN Brasil.

Uma investigação policial foi deflagrada após pedido da família da cantora, natural de Afuá e que residia em Macapá. De acordo com a delegada Géssica Andrade, que comanda o caso, a própria família procurou as autoridades após o óbito da cantora, garantindo que ela não apresentava qualquer problema de saúde antes da cirurgia.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) declarou que a profissional que realizou o procedimento, a cirurgiã plástica Luciana de Freitas Santos, estava devidamente regulamentada no Conselho. O anestesista Nelson Lambach também participou do procedimento.

A Polícia Civil garantiu que todos os envolvidos no procedimento cirúrgico serão ouvidos. Familiares da cantora, sua acompanhante no dia da cirurgia e pessoas mais próximas a ela que também estavam no Paraná, já prestaram depoimento.

Maria Danielle Fonseca Machado, mais conhecida como Dani Li, morreu a última quarta-feira (24) após complicações em procedimento cirúrgico realizado no dia 19, na Fundação Hospitalar de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba no estado do Paraná.

A cantora passou mal e precisou ser transferida para o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, de Curitiba. Lá, passou cinco dias internada na unidade, teve uma piora no quadro de saúde e veio a óbito.