Líder de vacinação, Tartarugalzinho combina caderneta em dia a segurança alimentar

Município está com 80% de sua população imunizada contra o vírus influenza

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Em Tartarugalzinho, município a 203 quilômetros de Macapá, a prefeitura iniciou neste sábado (27), a entrega de 2 mil cestas básicas aos alunos da rede municipal, referente às férias de janeiro.

Para estimular a vacinação na cidade, o município colocou como critério para receber o benefício do kit alimentação estar com a caderneta de vacinação em dia, tanto as crianças quanto os pais.

Para isso, secretaria municipal de saúde disponibilizou serviço de vacinação em todas as escolas onde a entrega foi realizada.

Tartarugalzinho é referência na imunização há 3 anos consecutivos, e em 2024 destacou mais uma vez tendo 80% da população vacinada contra a gripe. A ação da entrega das cestas, obedecendo o critério, aumenta ainda mais os índices de imunização.

“Vacina é vida. Ações como essa de hoje mostram o porquê Tartarugalzinho tem sido referência em vacinação e educação no Amapá. Fazemos isso pela segurança de todos. (…) e semana que vem faremos a entrega dos materiais didáticos às crianças da rede municipal, além da distribuição de mochilas e uniformes”, declarou o prefeito Bruno Mineiro.