Loja que oferecia celular no boleto a negativados é autuada

Procon alerta para o risco de endividamento e deu prazo para estabelecimento apresentar defesa. Foto: Arquivo/Procon

Da REDAÇÃO

Uma loja de celulares do Centro de Macapá que oferecia a venda de aparelhos de forma parcelada, através de boletos, a pessoas negativadas foi autuada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon-AP). De acordo com o órgão de fiscalização, a publicidade pode levar o consumidor ao endividamento.

A loja já havia sido notificada sobre a exigência de retirar a propaganda e tem o prazo de 20 dias para apresentar defesa. O estabelecimento, quer não teve o nome divulgado, deve deixar de oferecer qualquer carta de crédito aos consumidores.

De acordo com a chefe de fiscalização do Procon, Lana Cristina, a ação reforça a necessidade do consumidor em ficar atento a situações que violem seus direitos, evitando aceitar propostas que possam levar a mais dívidas.

“As empresas que operam crédito são responsáveis em conceder o benefício atendendo as regras de prevenção ao superendividamento. Por isso, estão proibidas de fazer esse tipo de oferta a negativados ou sem consulta a serviços de proteção ao crédito, pois, dessa forma, o consumidor é induzido a adquirir mais dívidas e a comprometer sua renda”, afirmou.