Mãe e filho sofrem capotamento na AP-070

Mulher de 20 anos e criança foram levados pelos bombeiros ao Hospital de Emergência em Macapá

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Mãe e filho foram vítimas de um acidente em que o veículo capotou, na tarde de domingo (14), em um perímetro da rodovia AP-070, próximo de Santo Antônio da Pedreira, na zona rural de Macapá.

Segundo informações da Polícia Militar, o capotamento do veículo ocorreu a cerca de 5km da localidade, no fim da tarde, por volta das 18h. Não há informações sobre as circunstâncias que levaram ao incidente.

Quando a equipe do Corpo de Bombeiros Militar se deslocava em direção ao local do acidente, encontrou com populares próximo do balneário do Curiaú que haviam resgatado a criança do carro. Após avaliação médica, foi constatado que ela estava fora de perigo.

Os bombeiros então seguiram até onde houve o capotamento e realizaram o resgate da mãe, de 20 anos idade, que estava com suspeita de fratura na perna esquerda. Tanto a mãe quanto a criança foram levadas para o Hospital de Emergência em Macapá.

Durante a ocorrência, o CBM ainda solicitou apoio pois outro acidente aconteceu na AP-070. Um motoqueiro atropelou uma pessoa que foi socorrida pelo Samu e também levada ao HE. Não há informações sobre o estado de saúde dessa vítima.